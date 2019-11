Bekend werd hij met avontuurlijk proza als ‘Tongkat’, ‘Zwerm’ en ‘Memoires van een luipaard’, maar zijn plaats in de Vlaamse canon zal Peter Verhelst verdienen met zijn gedichten. Daarnaast is hij regisseur bij het NTGent. Net zoals zijn literaire productie is zijn angst groot en veelomvattend.

Peter Verhelst «Mijn grote angst is of er nog een toekomst is tout court. De wereld zoals we die kennen, lijkt in elkaar te stuiken. Alles staat op de helling, klimatologisch, economisch en sociaal. Er zijn ongelofelijke omwentelingen bezig, en er komen er nog meer op ons af. Als er al geen oorlogen van komen. En waar ik helemaal bang van word: de politieke leiders weten er werkelijk níéts op te verzinnen. Alle specialisten zijn het erover eens dat we nú anders moeten gaan leven. En wat doen de machthebbers? Ze sussen ons in slaap. En zichzelf erbij, verblind door hun eigen, euh, debiliteit – sorry, ik heb er geen ander woord voor.»

HUMO Voel ik daar een roman opborrelen?