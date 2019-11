Uit de platenkast van Mauro: '‘To Hell with the Devil’ van Stryper

‘Hij was de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.’ Hoe prachtig blijft toch deze oude Statenvertaling van de Bijbel. Ik versta er niet echt dadelijk alles van, maar men laat je alvast wel begrijpen dat het hier niet om te lachen is. Voor de verderfelijke zondaars onder ons, dus iedereen met een hart en anus: je kunt bovenstaand citaat ter bezinning teruglezen in Jesaja 53:5. Om één of andere reden was dat specifieke stukje Bijbeltekst ook erg belangrijk voor de christelijke metalband Stryper, want ze verwezen ernaar op al hun hoezen. Tegelijk speelden ze het spel ook zeer sluw, door veel geijkte termen uit het metalvocabularium te bezigen, zodat het op het eerste gezicht niet altijd duidelijk was dat ze wel degelijk aan de kant van Jezus stonden: ‘No More Hell to Pay’, ‘Rock the Hell Out of You’, ’God Damn Evil’. Op betonfuiven – de oude naam voor metalparty’s – lijken mij veel headbangers hierover van geen kwaad bewust te zijn geweest. Of beter gezegd van geen goed bewust. Verwarrend allemaal. Stryper’s ‘To Hell with the Devil’ (toptitel!) is hairmetal vol schaamteloze fun dat je vooral helpt herinneren wat voor een onwaarschijnlijk excentriek genre het wel niet was. En deze evangelische variant maakt het alleen maar buitensporiger. In een YouTube-comment vatte een fan het nochtans probleemloos samen: ‘God bless Stryper. This rocks like hell.’

Dit artikel staat in: HUMO van maandag 11 november Lees alle reportages