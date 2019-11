Van medicijnen tot autogordels: het is geen onwil, maar bijna alles in de samenleving is ontworpen voor mannen

Wist u dat vrouwen 47 procent meer kans hebben om ernstig gewond te raken bij een auto-ongeluk? En dat dat zo is omdat airbags en veiligheidsgordels ontworpen zijn op maat van de doorsneeman? En dat de kantoortemperatuur voor vrouwen gemiddeld 5 graden te koud is, omdat die is afgestemd op, u raadt het al, de gemiddelde man? Zowat de hele samenleving is ingericht op basis van gegevens over mannen, simpelweg omdat er geen gegevens over vrouwen zíjn. Dat maakt schrijfster en activiste Caroline Criado Perez (35) boos. In haar boek ‘Onzichtbare vrouwen’ vat ze het probleem samen: ‘Ik voer alleen maar onweerlegbare feiten aan, zodat zelfs de meest onfeministische man er niet omheen kan.’