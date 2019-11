DJ Shadow: 'Ik word zo moe van de hip hop van tegenwoordig'

'Ik word zo moe van de hip hop van tegenwoordig'

Shadow, echte naam Josh Davis (47), heeft sinds 1996 natuurlijk nog prachtplaten gemaakt – geef zeker ‘The Private Press’ uit 2002 en ‘The Less You Know, the Better’ uit 2011 een kans – maar geen enkele deed de aarde nog zo daveren als zijn debuutalbum. Zijn nieuwe worp ‘Our Pathetic Age’ is een tweeluik: de ene kant is gevuld met meeslepende instrumentals, de andere met partyhiphop. Voor deel twee wist hij goed volk als De La Soul, Run the Jewels, en Wu-Tang-mannen Inspectah Deck, Ghostface Killah en Raekwon te strikken. Wij strikten Shadow in het Sheraton Hotel in Zaventem, tussen twee vluchten in.

HUMO Je hebt een plaat gemaakt met een titel waar we niet zomaar omheen kunnen: ‘Our Pathetic Age’. Waarom zijn het pathetische tijden?