Het openingsshot is classic Springsteen: de knoestige, beringde en gerimpelde hand van The Boss op het stuur van een Amerikaanse oldtimer – waar ze thuishoort. ‘Dit is mijn negentiende plaat,’ hoor je hem zeggen, ‘en nog altijd schrijf ik over auto’s. Of toch over de mensen die erin zitten.’ ‘Western Stars’ is een documentaire en concertfilm in één, met als ruggengraat een optreden van Springsteen in een honderd jaar oude schuur op zijn landgoed in New Jersey. Het was te duur en te veel logistiek gehannes om met het royaal georkestreerde ‘Western Stars’ live de baan op de trekken, en dit leek The Boss een uitstekend alternatief: wat vrienden uitgenodigd, een set camera’s erop, en naar de cinema ermee. Nog even dit: stel u bij het woord schuur niet het gammele en met instorten bedreigde geval voor dat u eventueel bij oma in de tuin aantreft, maar eerder iets wat u zou terugvinden in een prentenboek met jongensdromen. Een soort mancave superdeluxe, quoi.

‘Kom binnen,’ hoor je Bruce zeggen, ‘de eerste song gaat over een man die langs de weg staat.’ ‘Hitch Hikin’’ is dat, ook in de studioversie de eerste song op ‘Western Stars’ – de setlist van de plaat zal in de schuur netjes gerespecteerd worden.