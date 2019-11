HUMO Om via de schouw in huis te vallen: waarom was een nieuwe ‘Dag Sinterklaas’ nodig?

Sinterklaas «Ach, men heeft mij overdonderd met wijdlopige technische beschouwingen over videokwaliteit, beeldformaten, digitale klank en nieuwe normen inzake pixels of hoe die dingen ook moge heten. Iemand met minder geduld als ik zou die informatie omschrijven als een hoop gezeur. Vervolgens heeft men mij erop gewezen dat mijn baard met de nieuwe cameratechnieken beter tot zijn recht zou komen op het scherm. Niet dat ik daar gevoelig voor ben, maar baardgroei is inderdaad moeilijk in beeld te brengen, zeker als het een witte baard betreft. Want er zijn heel wat soorten wit, zelfs in één baard! Pas nadat men mij had verzekerd dat het resultaat optimaal zou zijn, heb ik mijn medewerking toegezegd.»