Anna Franziska Jäger (22), actrice: 'De meeste jongeren hebben het gevoel dat ze de hele tijd móéten genieten, wat ongelooflijk dwaas is'

Haar acteerdebuut maakte ze naast Matthias Schoenaerts, als het kleine meisje in het grootse ‘My Queen Karo’. Tien jaar, slechts een handvol kortfilms en een weldra afgeronde opleiding aan het Gentse KASK Conservatorium later, schittert ze met overgave in ‘Cleo’, een ontroerende film met muziek van Mauro Pawlowski over een 17-jarige Brusselse die op jonge leeftijd beide ouders verliest. Anna Franziska Jäger is de dochter van choreografe Anne Teresa De Keersmaeker, maar laat zich (echt) niet graag aan bloedbanden leggen. ‘Als mensen me beter leren kennen, bekijken ze me niet langer als het kind van mijn ouders.’