HUMO Vanwaar al die opwinding?

Jeroen Baert (computerwetenschapper) «Om het heel simpel uit te leggen: gewone computers werken met enen en nullen. Een quantumcomputer werkt volgens de principes van de quantummechanica, een tak van de fysica die het gedrag van de allerkleinste deeltjes beschrijft. Nu, over bepaalde deeltjes kun je niet zeggen of ze er wel of niet zijn, alleen of er een káns is dat ze er zijn. Quantumcomputers rekenen dus niet met enen en nullen, maar met alle mogelijkheden tussen één en nul.

»Google beweert nu dat het een quantumcomputer heeft gebouwd die in een kleine 3,5 minuten een wiskundig probleem heeft opgelost – ik bespaar u de details (lacht) – waar de krachtigste gewone computer op aarde tienduizenden jaren voor nodig zou hebben gehad.»