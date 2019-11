Het succesteam achter 'Make Belgium Great Again': 'Onze grootste angst is: voor geitenwollen sokken versleten worden'

Het zijn razend drukke tijden voor de jonge ploeg van ‘Make Belgium Great Again’. Showrunner Ellen Vanhove (33), een fancy term voor hoofdredacteur, heeft gisteren nog tot laat in de nacht zitten monteren, maar vanochtend tekent ze alweer vóór negen uur present op de redactie, samen met eindredacteur Lander Kennis (33) en redacteur Tina Dejonghe (29). Dit zijn de mensen die samen met Frances Lefebure de Vlamingen al 22 ton klein elektro lieten inzamelen. Met dezelfde verbetenheid schopten ze ons een geweten over bellen achter het stuur, de uitstervende bijenpopulatie en de onveilige fietspaden in Vlaanderen. Het leverde hen, behalve een handvol boze politici, ook puike kijkcijfers op.

'Lander Kennis: 'Ons programma in Amerika verkocht krijgen onder de titel 'Make America Great Again' zou ik de ultieme bekroning vinden.' (Foto: met Ellen Vanhove en Tina Dejonghe.)'

Ellen Vanhove «De kijkcijfers zijn mooi, ja. Natuurlijk hopen we altijd dat we nog méér mensen kunnen bereiken, want we steken er erg veel tijd en energie in. Maar we mogen niet klagen.»