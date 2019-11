In gesprek met de Vlaamse IS-vrouwen: 'We leven hier in een groot bordeel'

'Ze zullen allemaal zeggen dat ze spijt hebben, maar ik weet zeker dat sommigen nog volledig achter IS staan'

Afgelopen week verscheen het boek ‘Kalifaatontvluchters’ van Marion van San, een bundeling van verhalen van IS-vrouwen en hun families. Maar de criminologe heeft stof voor een tweede boek, vertelt ze. Haar gsm licht voortdurend op: bericht na bericht van Belgische en Nederlandse IS-weduwen. Zes jaar na de start van haar onderzoek staat Van San in contact met zo’n dertig vrouwen die zich de afgelopen jaren aansloten bij de terreurbeweging en nu willen terugkeren naar de Lage Landen.

MARION VAN SAN «Wat voor berichten ze me sturen? Ze stellen vooral vragen. In de gevangenenkampen waar ze met hun kinderen verblijven, ontstaat elke dag paniek rond geruchten en roddels. De vrouwen vragen me of ik meer weet. ‘Is er een nieuw offensief in de buurt?’ ‘Zijn we in gevaar?’ ‘Klopt het dat de watervoorzieningen in ons kamp afgesloten worden?’ Zonet stuurde een vrouw me hoe bang ze is van de andere vrouwen in het kamp, radicale IS-aanhangers die er de plak zwaaien en afvalligen zwaar straffen.»