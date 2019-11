Matteo Salvini, boegbeeld van extreemrechts in Europa: 'Ik zie het als een compliment als iemand me een populist noemt'

'Ik geloof in de duivel en in de hel, maar ook in het paradijs'

‘De kapitein’, zo noemen zijn aanhangers Matteo Salvini (46). De journalist uit Milaan is gemeenteraadslid en Europarlementariër geweest, en is nog steeds senator. Na de verkiezingen van 2018, waarin de Lega 17 procent van de stemmen haalde, werd Salvini vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken in de regering-Conte I. Op 9 augustus deed hij de coalitie met de Vijfsterrenbeweging springen om nieuwe verkiezingen uit te lokken en zelf premier te worden, maar dat pakte anders uit: de eurosceptische populisten van de Vijfsterrenbeweging vormden een nieuwe coalitie met de centrumlinkse Partito Democratico. Een putsch van de linkse elite, briesen Matteo Salvini en de zijnen sindsdien dag na dag, met als voorlopig hoogtepunt de manifestatie op 19 oktober op de Piazza San Giovanni in Rome, doorgaans het epicentrum van communistische betogingen.

Nooit eerder was de rechtse populist zo populair, en dat heeft hij in niet geringe mate te danken aan ‘het beest’: de campagnemachine van de Lega, die onophoudelijk berichten, filmpjes en nieuwsjes post op Facebook, YouTube, Twitter en Instagram. Er zit een uitgekiende strategie achter, die haar vruchten afwerpt: met vier miljoen vrienden op Facebook is Salvini de meest gevolgde Europese politicus op Facebook. Hij overspoelt de sociale media met selfies, maar Salvini is vooral op straat te vinden: er gaat geen dag voorbij zonder een publieke bijeenkomst. ’s Zomers loopt hij in zwembroek aan het strand, als Italiaan onder de Italianen. Hij houdt van lekker eten en mooie vrouwen, en hij neemt nooit een blad voor de mond. In 2009 gaf hij present op het jaarlijkse partijgala in Pontida, in Lombardije, en hij zong als Europarlementariër vrolijk mee: ‘Ruik toch eens die stank, zelfs de honden lopen weg: het zijn de Napolitanen die zijn aangekomen!’ De Lega heette toen nog Lega Nord, en was een uitgesproken separatistische partij die haar pijlen keer op keer op het armere zuiden van Italië richtte, een landsdeel vol ‘nietsnutten die op de rug van het hardwerkende noorden leven’.

In 2013 hervormde Salvini als kersverse voorzitter de partij tot een nationale beweging, met als belangrijkste slogan ‘Prima gli italiani’, de Italianen eerst. Dat benadrukt hij keer op keer, ook in 2017, in volle vluchtelingencrisis, wanneer hij zich fors uitlaat over migranten: ‘We moeten een grootscheepse schoonmaak houden in Italië, wijk na wijk moeten we schoonvegen, straat na straat, desnoods met bruut geweld, want er zijn hele gebieden waar de overheid geen vat meer op heeft.’

Twee jaar later neemt hij daar geen woord van terug tijdens ons gesprek in zijn bureau in het Palazzo Madama, recht tegenover de basiliek San Luigi dei Francesi in Rome, waar het drieluik rond de heilige Matteüs van Michelangelo Caravaggio hangt. De kamer is volgestouwd met souvenirs van ontmoetingen en bijeenkomsten. Een zevenarmige kandelaar heeft hij van de Israëlische minister van Toerisme gekregen – daarnaast staat een foto waarop hij met premier Benjamin Netanyahu prijkt, en een foto van zijn verloofde Francesca Verdini, dochter van een oud-politicus van Forza Italia. Een miniatuurgraafmachine staat symbool voor de opruiming van Romazigeunerkampen, erboven hangt een sjaal van AC Milan, de voetbalclub van zijn hart. Op zijn bureau staan foto’s van zijn kinderen Mirta en Federico, en een foto waarop hij in het gezelschap van zijn extreemrechtse collega’s Marine Le Pen en Geert Wilders verkeert.

– Hoe zou u zichzelf aan onze lezers voorstellen?

Matteo Salvini «Ik ben een Italiaan van 46 jaar oud, en vader van twee kinderen. Ik doe sinds 1993 aan politiek. Ik ben vastbesloten om de Europese regels te veranderen, en ik vecht voor het recht op werk, een goede gezondheid en veiligheid voor iedereen.»

– Uw tegenstanders zagen in uw manifestatie van 19 oktober gelijkenissen met de Mars op Rome van Benito Mussolini en de fascistische Zwarthemden in 1922. Maakt u aanspraak op die erfenis?