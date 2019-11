'The Irishman': grootse cinema voor het kleine scherm door Martin Scorsese

Teken des tijds: ’s werelds grootste nog levende regisseur brengt een fenomenale nieuwe film uit, maar op de sociale media gaat het nu al wekenlang enkel en alleen over het feit dat hij in een recent interview waanzinnig populaire Marvel-superheldenfilms een veeg uit de pan gaf: ‘Met cinema hebben die films niks te maken.’ Gelukkig heeft ‘The Irishman’ wél alles wat de beste Scorsese-films zo uitzonderlijk goed maakt, inclusief een in topvorm verkerende Robert De Niro in de hoofdrol. ‘Het was een echt monnikenwerk om Bob jonger te laten lijken dan hij is.’