Wie een toestel van Apple heeft, kreeg vorige week een pushbericht, ‘Apple TV+ is er!’, Disney+ brengt zijn enorme catalogus in stelling en terwijl VTM broedt op een ‘Vlaamse Netflix’, gooit het échte Netflix een gigantische berg dollars in de strijd. De oorlogstrom weerklinkt in televisieland, lokale zenders en globale giganten maken zich op voor een gevecht op leven en dood: ‘Er komt een moment waarop zenders zullen sneuvelen, en dat moment is niet meer veraf.’