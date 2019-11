Er zijn steeds meer streamingdiensten, maar welke zijn uw geld en tijd waard?

Netflix. Prijs 7,99 (1 scherm) tot 13,99 euro (4 schermen tegelijk) per maand.

Sterktes De eerste, grootste en bekendste streamingdienst, en de onbetwiste marktleider. Nu Netflix met enkele uitdagers te maken krijgt, drijft het bedrijf zijn productie nog op, en dat terwijl het de afgelopen jaren al veel breder is beginnen te programmeren: niet alleen series of films, maar ook documentaires, realityreeksen, stand-upcomedy, talkshows, kinderprogramma’s… De strategie is duidelijk: je hoeft als abonnee niet alles te bekijken – dat is ook fysiek onmogelijk – zolang je maar het gevoel hebt dat je waar krijgt voor je geld.