Eenzaamheid is alleen voor poëten een geschikte partner. Sartre zei ooit: ‘Als je je eenzaam voelt wanneer je alleen bent, vertoef je in slecht gezelschap.’ Of Bukowski: ‘Ik ben nooit eenzaam geweest, ik vind mezelf prima. En nu nog een wijntje!’ Voor de rest van ons suckt het. Al zijn we, bewijst tv-maker Xavier Taveirne, nooit écht alleen: in de nieuwe Canvas-reeks ‘Eenzaam’ boetseert hij mooie portretten van mensen die solo op de tandem van het leven zitten.