Humo sprak met een pedofiel: 'Iedere gehandicapte moet leren leven met zijn beperking. Mijn beperking is: kinderen'

(Verschenen in Humo 3714 op 8 november 2011)

We ontmoeten Mark (een schuilnaam) bij I.T.E.R., een Brusselse instelling die nu al doet wat ze in Hasselt van plan waren. Eén tot twee uur per week komt hij hier langs: om te praten met therapeuten, of om groepsgesprekken te voeren met andere zedendelinquenten. Die gesprekken gaan over hemzelf, en over de misdaad die hij begin 2003 beging. Daarover is hij kort: ‘Laten we het erop houden dat ik een zedendelict met een minderjarige heb gepleegd.’ Hij is als de dood dat zijn slachtoffer het verhaal in Humo zou herkennen en dat hij op die manier oude wonden zou openrijten – telkens als ons gesprek ook maar in de buurt van de feiten komt, wordt hij nerveus en raakt hij, als in een tic, met zijn linkerduim zijn rechterneusvleugel aan.

Maar over de weg die hij nadien heeft afgelegd, vertelt Mark openlijk en zonder moeite. Hij ziet dit interview als een soort boetedoening tegenover zijn slachtoffer. Tegelijk wil hij mededaders tonen dat er een uitweg is, dat er nog een leven is na het misbruik.