Wannes Cappelle van Het Zesde Metaal: 'Door weer in West-Vlaanderen te wonen, besef ik dat ik lang in een cocon heb vertoefd'

De tentoonstelling ‘One More Day’ van Stefaan De Croock loopt van zaterdag 16 november tot zondag 17 november in Transfo, Blokellestraat 113b, 8550 Zwevegem. De vernissage is op vrijdag 15 november om 19.00 h., Wannes Cappelle speelt met Het Zesde Metaal een showcase op de finissage op zondag 17 november. Alle info over de expo op strook.eu. Voor alle tourdata van Het Zesde Metaal: hetzesdemetaal.be.

Drie jaar geleden wilde Wannes Cappelle nog een sabbatperiode inlassen, nadat hij als scenarist en acteur had meegewerkt aan de succesvolle tv-reeks ‘Bevergem’ (goed voor een Ha! Van Humo) en met Het Zesde Metaal de kwaaie plaat ‘Calais’ had gemaakt (goed voor een MIA). Hij zou rustig het café uit de jaren 30 verbouwen dat hij met z’n vrouw Alda had gekocht en een halfjaar in IJsland gaan wonen, het geboorteland van zijn wederhelft en de moeder van hun twee zonen Krummi en Ulfur. Maar van de reis kwam niks in huis en van de sabbatical evenmin: ‘Skepsels’ is zelfs al zijn derde plaat van het jaar, na de ep’s ‘Meesters van Het Zesde Metaal’ en ‘Dit is de bedoeling’, met Broeder Dieleman.

Wannes Cappelle «En mijn verbouwingen zijn ook nog altijd gaande (lacht). Het is het klassieke verhaal, vrees ik: ‘Tiens, zo’n verbouwing kost precies meer dan verwacht.’ Dus neem je hier en daar een opdracht aan, en voor je het weet, zit je weer tot over je oren in het werk. Maar we zouden nog altijd graag een tijd naar IJsland trekken, voor de kinderen: we vinden het belangrijk dat ze daar een periode hebben gewoond. Ik heb me een tijd schuldig gevoeld tegenover mijn zonen, dat ik wéér zo vaak van huis was, en altijd maar in de weer – ook al waren we van Antwerpen naar het rustige Zwevegem verhuisd.»

HUMO Het nummer ‘A je mie mist’ op ‘Skepsels’ gaat daarover.