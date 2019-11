De vrouw van drugsbaron Pablo Escobar: 'Wat ik heb meegemaakt, zo hallucinant zou geen enkele schrijver het kunnen bedenken'

‘Ik besef nu dat ik met een psychopaat getrouwd was, maar ik hou nog steeds van hem.’ 26 jaar geleden vormden Victoria Eugenia Henao en haar kinderen de achilleshiel van de beruchte drugsbaron Pablo Escobar. In de jaren 80 was hij niet alleen de rijkste man ter wereld, maar ook de meest gevreesde van Colombia: wie tegen hem inging, riskeerde zijn leven én dat van familieleden. Maar zijn vijanden waren ook geen lieverdjes: het rivaliserende drugskartel van Cali wilde Victoria en haar kinderen vermoorden en in stukken aan Escobar serveren.