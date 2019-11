Zoon Adam Cohen over de nieuwe plaat van Leonard Cohen: 'Als ik een vraag had voor mijn vader, stelde ik die aan de geluidsboxen'

Drie jaar geleden is het dat Leonard Cohen deze wereld voor bekeken hield. De 82-jarige zanger, dichter en componist overleed na een domme val op 7 november van dat voor de popmuziek met zwart omrande jaar 2016. Zijn laatste plaat, ‘You Want It Darker’, verscheen amper twee weken voor zijn dood. Vandaag mogen we daar dankzij zijn zoon Adam Cohen de vóórlaatste plaat van maken, want nu is ‘Thanks for the Dance’ uit. ‘Er zijn veel betere producers dan ik, maar mijn vader zit in mijn genen, en zijn muziek in mijn DNA.’