'Ik heb er op mijn blote knieën om gesmeekt, maar iedereen dacht dat ik geen komische rol aankon'

Daniel Craig is in een uitgelaten stemming, ook al is hij volop bezig met de opnames van ‘No Time to Die’, die in april in de zalen te zien zal zijn. Het is de vijfde en laatste keer dat hij in de huid van de Britse geheim agent James Bond kruipt.

Daniel Craig «‘No Time to Die’, ja, zo heet ie. Was ik weer vergeten (lacht).»

– Kun je er al iets over lossen?