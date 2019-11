Humo's Grote Ecologie-Enquête: wat denkt de Vlaming echt over het klimaat, het milieu, Greta en Anuna?

Net als vorig jaar lieten Humo en Moustique in oktober het onderzoeksbureau iVox een representatief staal van tweeduizend Vlamingen en Franstaligen ondervragen over een reeks groene vraagstukken (foutenmarge: 3 procent). Driekwart van de vragen waren identiek aan die van Humo’s Grote Ecologie-Enquête van 2018. Toen bleek dat de Vlaming zich zorgen maakte. Véél zorgen. Dit jaar ligt nog altijd een overrompelende meerderheid van de Vlamingen wakker van de opwarming van de aarde, maar we noteerden een significante daling: van 80 naar 74 procent. Vrouwen maken zich meer zorgen dan mannen, zo blijkt, en tussen de generaties gaapt géén kloof. De taalgrens scheurt ons land wél in tweeën: Franstaligen zitten meer in met de opwarming van de aarde dan hun Vlaamse landgenoten.

Bekijk hoofdredacteur Bart Vanegeren over de enquête: