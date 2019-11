'Het idee dat ik met een paar wetten en extra belastingen de klimaatverandering kan stoppen, is idioot'

HUMO Driekwart van de Vlamingen is bezorgd over het klimaat. Dat is 10 procent minder dan vorig jaar. Doet u dat stiekem plezier?

Zuhal DEMIR «Helemaal niet. Als mensen zich beginnen af te keren van het klimaatthema, maakt dat mijn taak moeilijker. Maar uit jullie enquête leid ik ook af dat minstens 70 procent vragende partij is voor een doortastend beleid. Dat is hoopgevend. Als we dit probleem willen oplossen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen mee zijn.»