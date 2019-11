'Als je wilt dat mensen praten, neem dan hun gsm af'

Sabine Hagedoren ‘Het plaatje klopte’

In ‘Het huis’ laat Eric Goens niets aan het toeval over: elke fotolijst, elk familiebezoek, elk achteloos uitgeschonken glas wijn heeft als doel dieper door te dringen tot de ziel van de gast. Voor Sabine Hagedoren (51) – weervrouw van beroep, zon in het leven – hielp het lot hem een handje: het enige huis ter wereld dat haar tot een bezoek had kunnen verleiden, was dat in het Zuid-Afrikaanse Wellington waar hij dat jaar de opnames had gepland. Het werd één van de aangrijpendste afleveringen uit de reeks, waarin Sabine het verhaal deed van de slepende ziekte die haar man Jurgen intussen drie jaar geleden zo hufterig had weggerukt.

Sabine Hagedoren «Ik geef niet vaak of graag interviews. Ik heb genoeg mensen rond mij bij wie ik mijn verhaal kwijt kan. Toen Eric me vroeg, was ik van plan om nee te zeggen, tot hij vertelde wáár het gesprek zou plaatsvinden. Het huis stond op een boogscheut van de Napier Winery, de wijngaard die mijn man zaliger en ik nog hadden willen bezoeken. De dag van de opnames was bovendien onze dertiende huwelijksverjaardag. Als dat huis elders in Zuid-Afrika had gestaan – of in België, zoals nu – dan had ik vriendelijk bedankt. Maar om het verhaal daar te vertellen: ja, dat klopte. Eén keer, en dan nooit meer.»

HUMO Ben je blij dat je hebt toegezegd?