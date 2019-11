KOKOKO!: 'Ons geluid is zo nieuw dat zelfs de Congolezen eraan moeten wennen'

De groep bricoleert z’n instrumenten namelijk uit lege blikjes, achtergelaten auto-onderdelen, potten, pannen en waspoederdozen. ‘Eén van mijn favoriete instrumenten is de binnenband van een fiets die rond een houten stok wordt geknoopt.’

De Franse producer Débruit maakt als enige blanke deel uit van het collectief.

Débruit «In Kinshasa spelen we meestal geïmproviseerde straatconcerten waarbij iedereen uit de buurt welkom is. Je zou denken dat het publiek nog gekker is dan in Europa, maar eerlijk gezegd: ons geluid is zo nieuw dat zelfs dáár de mensen eraan moeten wennen.»