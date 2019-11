Amelie Albrecht is naam aan het maken als de droogste comedian van Dendermonde en omstreken. Een indrukwekkende verwezenlijking, in acht genomen dat ook Philippe Geubels en Raf Coppens daar hun roots hebben. Vorig jaar was ze laureate van Humo’s Comedy Cup, heden is ze kandidate in ‘De slimste mens’. Een gesprek over irritante kinderen, grappig sperma en het hiernamaals. ‘Er is één kans op negen dat ik mezelf opblaas.’