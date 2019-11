Steph Raeymaekers «Ik maak deel uit van een drieling. Mijn broer, mijn zus en ik zijn ooit verwekt met donorzaad. De arts van mijn ouders, Robert Schoysman, runde een private fertiliteitskliniek in het Brusselse. Acht jaar hadden ze geprobeerd zwanger te worden, toen ze bij hem aanklopten. Hij zei dat hij het wel even zou fiksen: hij insemineerde mijn moeder met donorzaad.»

HUMO Niet zomaar donorzaad: het was een cocktail van verschillende donoren.

Raeymaekers «Dat zijn we pas veel later te weten gekomen. Op ons 25ste hoorden we dat we donorkinderen zijn, omdat een tante zich had versproken. Opeens had ik een verklaring voor de onrust die al jaren in mij woedde. Waarom had ik zo’n slechte band met mijn opvoedvader? Dat ik geen spat DNA met hem deel, deed de puzzelstukken in elkaar vallen.