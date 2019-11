Wilfried (47) uit 'Ooit vrij', negentien jaar in de cel: 'Ik was amper geboren of mijn leven was al om zeep'

'Als ik thuiskwam, had mijn stiefvader mijn loon al opgedronken op café. Als je dan in een kwartier tijd 100.000 frank kunt stelen, is de verleiding groot'

Op de dag van het interview is Wilfried (47) bezorgd. Zijn stiefvader heeft net een tweede beroerte gekregen, en het is lang niet zeker of hij het zal halen. Morgen mag hij hem bezoeken in het ziekenhuis, heeft de directeur hem verzekerd. ‘Als het nog nodig is,’ zegt hij, vooral tegen Els Speleman, die al twintig jaar zijn psychologe is in de gevangenis en die aanwezig is bij het gesprek. Ze hebben duidelijk een band. ‘Als gevangenispsychologe moet ik mensen naar hun levensverhaal vragen. Ik hoor vaak miserie, maar het verhaal van Wilfried zal me altijd bijblijven.’

HUMO Was het zo erg?