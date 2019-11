Marc Didden: 'Jambon of Bruegelpaté?'

Terwijl ik vorige week mijn bijdrage schreef, vernam ik dat we diezelfde dag Wereld Longontsteking Dag vierden. Hoe we dat gingen doen, werd er niet bij gezegd en dus besliste ik dat ik het ceremonieel zou beperken tot vlak voor het slapengaan de inhoud van een flesje Duvel traag door mijn keelholte te laten vloeien.

Tijdens Wereld Longontsteking Dag luisterde ik verder herhaaldelijk naar Bob Dylans ‘Travelin’ Thru – The Bootleg Series Vol. 15’, waar ik precies 33 Belgische euro voor heb betaald. Geen geld voor meer dan drie uur erg hoogwaardig en onderhoudend country & western-getint gestoei tussen Dylan en één van zijn mentoren, Johnny Cash.

Na afloop had ik nog meer zin in schoonheid en begaf ik mij naar de Kunstberg, waar ik algauw de warme lobby van de KBR betrad. De KBR klinkt een beetje als een bank, en eigenlijk is de Koninklijke Bibliotheek Royale dat ook wel een beetje. Er worden met grote zorg ontelbare schatten bewaard, tot grotere geestelijke gezondheid van ons allemaal. Boeken, prenten, manuscripten, foto’s: als ze van enige culturele of wetenschappelijke waarde zijn, zitten, staan of liggen die daar ook ergens opgeslagen.

Soms worden de schatten ook getoond: Zo wandelde ik op Wereld Longontsteking Dag vol beate bewondering door ‘The World of Bruegel in Black and White’. Dat is een expo voor fijnproevers die zich met lichte verrukking over het zo goed als volledige grafische werk van de Brabantse meester willen buigen. Ik keek aandachtig naar al het moois en kreeg daar zowaar honger van. In de cafetaria vroeg ik grapsgewijs om een sandwich met Bruegelpaté. Die hadden ze jammer genoeg niet, zei de juffrouw. ‘Wat dan wel?’ vroeg ik.

‘Jambon?’ zei ze. Ik paste.

Marc Didden