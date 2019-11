Tom Lanoye: 'Wat is dat toch met ons, dat we die algehele besparingshypnose zomaar blijven accepteren?'

Je bent 20 en veroordeeld om in dit Vlaanderen artiest te willen worden. Klein en driftig, bebrild en 20 kilo lichter dan ik. De kunstenaar als jonge hond: hij wil dat de hele wereld naar hem luistert, maar ook dat niemand zich met hem bemoeit.

Mag ik je niettemin een goede raad geven? De hele wereld zal zich binnenkort bemoeien met jou. Wees er klaar voor. Eis met alle middelen een minimum aan middelen op. Ze komen jou toe, zeker op jouw leeftijd. Het is een belegging in jou, geen gunst aan jou. Laat niemand je dat verschil ooit uit het hoofd praten. Ook al zijn de treitertrollen met velen, en ook al hullen ze zich in een kostuum van goed beheer en nog beter fatsoen. Ga tegen hen in of je wordt onder de voet gelopen.

De afgelopen week vormde daar weer een prangend voorbeeld van. De nieuwe Vlaamse regering stelde haar cultuurbeleid voor. De enige boodschap aan wat ooit jouw sector zal worden was: hakken maar. In plaats van eindelijk, na meer dan tien jaar afknijpen en wurgen, voluit te investeren.