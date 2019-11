Roberto Camurri schreef een van de meest aangrijpende boeken van het jaar. 'Het gaat zo goed met het boek dat ik er bang van word'

‘De menselijke maat’, de debuutroman van de Italiaan Roberto Camurri (37), is één van de meest aangrijpende boeken van het jaar, verpakt in de mooiste boekomslag van het jaar. Het is een zinderend, zinnelijk en zonovergoten verhaal over een driehoeksverhouding tussen drie jonge mensen in Fabbrico, een godvergeten dorp in de zuidelijke Povlakte dat een landmark in de Italiaanse literatuur zal worden. ‘Toen het boek uitkwam, was ik veel banger van het oordeel van mijn voormalige dorpsgenoten dan van dat van de critici.’