Zouzou Ben Chikha: 'Als Noord-Afrikaan kun je nooit een blanke Vlaming worden'

'Ik ben mijn zoon gaan inschrijven aan de universiteit, en daar zag ik veel kleur. Onder jongeren is afkomst minder een issue'

Na vier uur praten met Zouzou Ben Chikha is één ding zonneklaar: de man is na vijftien jaar nog altijd gek op zijn vrouw. Liza is even West-Vlaams en artistiek als hij, en heeft hem de voorbije jaren meermaals in de juiste richting geduwd wanneer hij het noorden kwijt was. En niet onbelangrijk: ze was heel enthousiast over ‘De twaalf’ (‘Dat heeft ze zelden met tv-reeksen’), de serie waarin hij een getormendeerd lid van een assisenjury speelt, die moet oordelen of Frie Palmers schuldig is aan een dubbele moord.

HUMO Op basis van de eerste drie afleveringen lijkt je personage geen vent met wie het fijn kersenplukken is.

Zou Zou Ben Chikha «Carl komt nors over, omdat hij autisme heeft. Mensen hebben hem daar voordien al op gewezen, maar hij heeft het altijd ontkend. Door in die jury te zitten, belandt hij in een innerlijke crisis, en beseft hij dat hij die stoornis heeft.

»Die rol deed me beseffen wat voor een ongelofelijke opdracht zo’n jurylid heeft. Je beslist over het leven van iemand anders. Maar tegelijk is het een spiegel voor jezelf.»