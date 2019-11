(Verschenen in Humo 3771 op 11 december 2012)

Het was een banale opdracht: een oproep voor nachtlawaai in een Vlaamse stad. Een man belde omdat zijn onderbuur hem wakker hield met zijn muziek. Toen agent Tom (*) en zijn collega op het adres arriveerden, troffen ze in de gang de lawaaimaker aan, met een radio.

Agent Tom «Toen wij binnenkwamen, draaide hij de volumeknop dicht. We gingen eerst praten met de bovenbuur die ons gebeld had, maar zodra we daar binnen waren, zette de man in de gang zijn muziek zo hard dat we onszelf een verdieping hoger niet eens konden horen praten, zelfs met de deur dicht. Wij opnieuw naar beneden met de vraag of het wat stiller kon. Het was een boom van een kerel, stomdronken. Hij begon te foeteren: ‘Die van boven krijgt altijd gelijk! Normaal gezien is hij het altijd die lawaai maakt. Nu ben ik het eens en hij belt direct de politie!’