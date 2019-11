'Als je vanuit de ruimte naar de aarde kijkt, zie je niet waar het ene land eindigt en het andere begint. Grenzen zijn imaginaire lijntjes. Dat heeft me aangegrepen: waar maken we ruzie over?'

Hoe maak je een man nerveus die meer dan zes maanden in de ruimte verbleef en zichzelf ooit uit een neerstortend gevechtsvliegtuig moest katapulteren? Met een simpele camera, zo blijkt. ‘Ik sta niet graag op foto’s,’ zegt Frank burggraaf De Winne, terwijl onze fotograaf in actie schiet. ‘Help me even. Wat doe ik met mijn handen? In mijn zakken?’

Nog een geluk dat de ruimtevaarder op de foto mag in zijn habitat: het European Astronaut Centre, waar De Winne voor de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) toekomstige space cowboys opleidt én alle missies in het internationale ruimtestation begeleidt. De Winne geeft het interview maar al te graag in een levensgrote replica van het ISS, in het echte ruimtestation verbleef hij in 2009 zes maanden lang. Hij voelt zich er duidelijk in zijn sas – misschien omdat er in de ruimte geen fotografen zijn.