'Het was wennen om weer zo hoog en krachtig te moeten zingen'

HUMO Op het moment dat wij elkaar spreken, heb je al twee concerten achter de rug: één in Luik en één in Breda. Deed het deugd om die oude songs weer leven in te blazen? De meeste had je al lang niet meer gespeeld.

Jasper Steverlinck «Al héél lang niet meer. (Denkt na) Bij Arid zong en zing ik altijd heel hoog en krachtig, en dat is fysiek even wennen. Vergelijk het met Pavarotti, die enkel aan zijn hoogste noot – de hoge C – komt als hij heel krachtig en voluit zingt. Wel, zo zing ik bij Arid bijna voortdurend. Maar het gaat goed, en het is enorm plezant. Toen we tijdens ons eerste try-outconcert, in de Reflektor in Luik, aan ons eerste nummer begonnen, ‘At the Close of Every Day’, kreeg ik een brede smile op mijn gezicht. Alsof ik na al die jaren opnieuw thuiskwam in die song.