Nieuwe slavernij in 'De twaalf', het echte verhaal: hoe arbeiders in België als beesten worden behandeld

'Een aannemer dumpte een zwaargewonde bouwvakker in een steegje en ging dan op z'n werf de bloedsporen uitwissen'

Toen ik het verhaal van het arbeidsongeval in ‘De twaalf’ zag, moest ik onmiddellijk denken aan een soortgelijk voorval dat zich in 2017 in Gent heeft afgespeeld,’ vertelt Kris V., sociaal inspecteur bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Kris V. «Twee arbeiders werden na een ongeluk in de bakkerij waar ze clandestien werkten, gedumpt op de parking van een warenhuis. Ze waren bevangen door CO-gassen en in levensgevaar. Hun baas had de mannen vroeg in de ochtend buiten bewustzijn op de vloer van de bakkerij gevonden, de ene met schuim op zijn lippen, en had hen naar de parking versleept. Hij belde de hulpdiensten niet, want hij wilde vermijden dat de twee slachtoffers aan zijn bakkerij gelinkt konden worden. Een toevallige klant van de bakkerij deed dat gelukkig wel.»