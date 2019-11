Hiske Van den Wouwer, partner van acteur Bart Hollanders: 'Ik heb vier kinderen van vier verschillende vaders, maar ze zijn wel in één gezin opgegroeid'

Neen, het was echt geen zicht: na twee uur praten met Hiske Van den Wouwer (42) bleek ik me plots te bedienen van vrolijke huppelpasjes, zag ik de bomen voor mijn ogen weer blad krijgen en groeiden er tulpen in mijn hoofd. Er waren geen roesmiddelen in het spel, alleen een geval van hoogst besmettelijk in het leven happen. Van den Wouwer, de dader, is de bezieler van The Pony Club, het bekende Antwerpse kapsalon waar hoofd- en bijzaken vrolijk naast elkaar mogen bestaan. Ze is de geliefde van acteur Bart Hollanders (35), en dus ook een beetje van Randy Paret uit ‘Callboys’. En ze is de vrouw die vindt dat je lust for life niet moet bottelen, maar wel moet laten stromen.