Humo selecteerde voor het debat drie jonge specialisten. Sara Vicca (36) stond mee aan de wieg van de beweging Scientists4Climate. Ze is biologe aan de Universiteit Antwerpen en is gespecialiseerd in de klimaatverandering. Pieter Boussemaere (43) is docent klimaat en geschiedenis aan hogeschool Vives en auteur. De Europese Commissie en de Vlaamse overheid doen geregeld een beroep op zijn expertise in klimaateducatie. Britt Buseyne (26) is duurzaamheidsinfluencer op sociale media. Eerder hielp ze kleine bedrijven en ondernemers beter communiceren over duurzaamheid, nu doet ze via Instagram de jeugd nadenken over het klimaat.

'Groen lijdt onder het beeld van gefrustreerde politici: wie wil zich dan met hen identificeren?'

HUMO In vergelijking met onze enquête van vorig jaar zijn er minder Vlamingen bezorgd over het klimaat: 74 procent tegenover 80 procent. Heeft dat jullie verrast?

PIETER BOUSSEMAERE «Neen.»

SARA VICCA «Te veel mensen begrijpen niet hoe de vork precies in de steel zit. Meer dan de helft van de mensen weet niet dat de CO2-uitstoot aan de basis van het klimaatprobleem ligt. En als ze het wel weten, verwarren ze CO2 met luchtvervuiling. Mensen voelen zich ook aangevallen en bedreigd, want ze krijgen te horen dat alles wat ze doen, bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Het gaat ook voortdurend over wat er niet meer mag en wat het zal kosten, terwijl je leven er ook béter door kan worden.»