'Sommigen moeten hun verwachtingen eens onder de loep nemen, want ze hebben een hollywoodiaans beeld van een relatie'

Vorige week getuigden Nadine (62) en Barend (27) over hun eenzaamheid in Humo en in het tv-programma ‘Eenzaam’ op Canvas. Ook Leslie Hodge merkt in haar praktijk dat het fenomeen mensen van alle leeftijden treft.

LESLIE HODGE «Zelfs dertigers en veertigers. Eenzaamheid vind je in alle generaties terug. Dat intrigeerde mij, dus ben ik me erin gaan verdiepen. Al snel bleek dat daar een boek in zat, want eenzaamheid is niet zomaar een gevoel: ze heeft ook een nadelig effect op je gezondheid. Je kunt er zelfs vroeger door sterven, onder meer door de aanhoudende stress die ze veroorzaakt.»

HUMO Als mensen tegen je zeggen dat ze eenzaam zijn, wat bedoelen ze dan?