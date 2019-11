Toen regisseur Bill Condon aan ‘The Good Liar’ begon, besefte hij heel goed dat hij twee acteergiganten nodig had om zijn nieuwe thriller over liegen en bedriegen geloofwaardig aan de man te kunnen brengen. De film gaat over twee oudjes die elkaar leren kennen via het internet, en de kijker moet tot het einde in het ongewisse blijven over welk personage zich anders voordoet dan hij of zij is.