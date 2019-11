'Met roepen en tieren en agressieve tweets los je niks op'

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Landbouw komt net terug van een begrafenis en is nog niet helemaal op haar plooi. De ‘C’ in CD&V heeft voor haar weer een extra dimensie gekregen.

HILDE CREVITS «Ik ben misschien geen grote kerkganger, maar tijdens zo’n afscheid ben ik toch blij dat ik in een kerk zit. Dat uur stilte doet je nadenken over je leven. Er werd een brief voorgelezen van Paulus aan de Korintiërs. ‘Als ik de liefde niet heb, ben ik niets,’ was de boodschap. Dat raakte me, omdat ik daar zat met mijn hoofd vol werk.»

HUMO De voorbije jaren had u het persoonlijk zwaar door de ziekte van uw zoon.