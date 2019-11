Een vergeten interview met Hitler uit 1933: 'Jodenvervolging? U kunt ze hier zien dineren in de beste restaurants van Berlijn'

Zijn ogen zijn zachtblauw. Een onvoorstelbaar bleke tint blauw is het; een blauw dat je alleen bij heel jonge kinderen ziet.’ Zo schrijft journalist Robert Chenevier op 10 december 1938 in het Franse weekblad L’Illustration. De kijkers die de auteur zo vertederen, zijn de ogen van een man die al bijna zes jaar aan de macht is in Duitsland en zich laat gelden als een meedogenloze dictator. Achtereenvolgens heeft hij het parlementaire bestel in zijn land afgeschaft, de grondrechten opgeschort, politieke tegenstanders gedood of opgesloten, en zijn joodse landgenoten uit de samenleving gestoten. Negen maanden eerder is Oostenrijk opgeslorpt door de Anschluss en door het Verdrag van München van 30 september 1938 heeft Tsjecho-Slowakije Sudetenland moeten afstaan aan nazi-Duitsland.