Topeconoom Joseph Stiglitz: 'De klimaatcrisis is onze Derde Wereldoorlog'

'Vandaag zie je dat bedrijven zich toeleggen op de uitbuiting van consumenten in plaats van hun producten te innoveren.'

HUMO ‘Progressief kapitalisme in een tijd van onvrede’ luidt de ondertitel van uw boek. Toen we elkaar dertien jaar geleden voor Humo spraken, hadden we het al uitgebreid over de onvrede die de globalisering veroorzaakt. Intussen is de ontevredenheid alleen maar toegenomen.

JOSEPH STIGLITZ «Sindsdien hebben we de financiële crisis van 2008 meegemaakt, een kapitale gebeurtenis die de geschiedschrijvers van de 21ste eeuw niet zal ontgaan. Die crisis is verkeerd aangepakt, zoals we voordien ook met de globalisering verkeerd zijn omgegaan. Daardoor is de onvrede flink toegenomen. De banken moesten wel worden gered om de geldstromen op gang te houden, maar daarom moesten we de bankíérs nog niet redden. We hebben hun honderden miljoenen dollars gegeven, zonder om te kijken naar de vele miljoenen mensen die hun huis of hun baan verloren hadden. Dat leidde tot de perceptie dat ons politiek en sociaal systeem niet meer deugde, het maakte een einde aan het geloof dat markten zichzelf aanpassen, dat ons systeem stabiel is. Ik merkte het tot in China, waar ik geregeld kom. ‘Dat kapitalisme van jullie is ook niet alles,’ realiseerden ze zich daar, ‘we hebben zelf een beter idee.’ Je voelde dat ze aan zelfvertrouwen wonnen om hun eigen weg, een staatskapitalisme, verder te bewandelen.

»Niet alleen ons economisch systeem, maar ook de economische leiders zijn we trouwens negatiever gaan bekijken. Bankiers gingen door voor verstandige lui, ze verdienden zoveel geld dat je daar wel moest van uitgaan, en toch waren zij het die ons in die ramp gestort hebben.»

HUMO Hoe is het te verklaren dat uitgerekend Donald Trump politiek voordeel kon halen uit die groeiende onvrede en in 2017 president kon worden?