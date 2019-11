Onlangs verscheen ‘Het lichaam, een reisgids’, waarin hij alle onderdelen van het menselijk lichaam behandelt: een serie niet te stuiten vertellingen over wat zich op en onder de huid afspeelt.

– Waarom een boek over het menselijk lichaam?

Bill Bryson «Iemand vroeg me: ‘Weet jij waar je milt zit? En wat die doet?’ Ik moest de antwoorden schuldig blijven. We weten maar erg weinig over ons lichaam, realiseerde ik me. Nu weet ik dat de milt elke dag 100 miljard rode bloedcellen opruimt, die na ongeveer vier maanden zware arbeid uitgeteld zijn. De milt is zo groot als een vuist en zit vrij hoog aan de linkerkant van je borstkas.»