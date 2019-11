Vijf jaar na zijn dood is Vlaanderen Luc De Vos allerminst vergeten. Dat werd nog maar eens duidelijk toen de Radio 1-sessie ter ere van hem, op dinsdag 26 november in de Gentse Vooruit, in nauwelijks vijf minuten was uitverkocht. Voor wie geen tickets kon bemachtigen, zendt Radio 1 vrijdag, op zijn sterfdatum, het volledige concert uit.