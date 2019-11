'Op mijn 16de liftte ik naar Amsterdam om 'De nachtwacht' te zien. Het was de start van mijn echte leven: ik kon dat, alleen op stap gaan en vervuld worden door iets moois.'

In Le Coq, de Brusselse kroeg die we beiden weleens gebruiken als buitenverblijf, praten we over ‘Een redelijk leven’, zijn nieuwe boek. Het zijn de memoires van een merkwaardig mooie man.

MARC DIDDEN «Maar misschien is memoires niet de juiste term. Het is alleszins geen klassiek opstel waarin ik start bij mijn geboorte, en aankom bij het varkensgebraad dat ik gisteren gegeten heb. Neen, ik ben begonnen met een tachtigtal woorden op te schrijven: de namen van mensen, plaatsen en kunstwerken die mij opgetild hebben, en waar ik graag iets over wilde zeggen. Bij elk lemma heb ik vervolgens een stukje geschreven.»

HUMO In gesprekken ben je een meester in de frivole uitweiding…