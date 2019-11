'Vroeger waren de mensen bezorgd om mij omdat ik zo mager was en een groot hoofd had. Maar nu ben ik nog altijd mager, en mijn hoofd is nog even groot ''

Het antwoord was ‘Monster’, een luide, vuile, ongegeneerd geile plaat waarop geen mandoline te bespeuren viel. ‘‘Monster’ was de plaat waarmee R.E.M. zichzelf bewust saboteerde,’ zegt frontman Michael Stipe ter gelegenheid van de onlangs uitgebrachte special edition. ‘Een beetje zoals Nirvana een jaar eerder had gedaan met ‘In Utero’.’

We horen het u hardop denken: hoe zou het, acht jaar na het verscheiden van R.E.M., eigenlijk zijn met Michael Stipe? Het korte antwoord: goed. Op een zucht van z’n 60ste woont Stipe met zijn vijftien jaar jongere partner Thomas Dozol in New York, waar hij zich creatief onledig houdt met fotografie, beeldhouwkunst en – jawel – muziek. In oktober bracht hij de eerste solosingle van zijn vier decennia omspannende carrière uit: ‘Your Capricious Soul’, een staaltje huis-, tuin- en keukenvlijt dat niet meteen een blijvende indruk weet na te laten, maar luidens de maker wel een voorbode is van meer. Om niet te zeggen: véél meer.

Michael Stipe «Het voelt geweldig om op mijn leeftijd nog aan een heel nieuw avontuur te beginnen. Voor het eerst in m’n leven componeer ik in m’n eentje mijn eigen nummers, op synthesizer en keyboard. Ik vermaak me daar zo goed mee dat ik vast van plan ben om dat te blijven doen. Je mag in de nabije toekomst een hele rist nieuwe songs verwachten.»