'Mensen zijn bang voor stilte, maar als je praat, kun je niet luisteren'

Toen ze in 2001 in ‘In het land van moeders’ niet alleen over de mooie, maar ook over de zwarte kanten van het moederschap schreef, kreeg ze woedende mails van mensen die vonden dat ze uit de ouderlijke macht ontzet moest worden. Na de publicatie van ‘Nasleep’ (2012), waarin ze haar eerste huwelijk tot in de ellendigste finesses ontleedde, noemde een recensent haar ‘een ongeëvenaarde narcist die er genoegen in schept haar man en haar huwelijk te exploiteren.’ Cusks reactie op de beschuldigingen was een prachtige en lovend ontvangen trilogie, waarvan vorig jaar het laatste deel verscheen. Van haar recentste werk, de essaybundel ‘Coventry’, verschijnt nu een Nederlandse vertaling. De titel verwijst naar de Engelse uitdrukking ‘naar Coventry gestuurd worden’, wat betekent dat iemand in je omgeving besluit niet meer met je te praten. Het overkwam haar meermaals tijdens haar jeugd, wanneer haar ouders besloten om, bij wijze van straf, niet meer met haar te praten.

We ontmoeten Cusk in Londen, naar waar ze vanuit haar woonplaats Norfolk is afgereisd voor dit gesprek én om een cricketwedstrijd te bezoeken – ze heeft haar echtgenoot getrakteerd op kaartjes.