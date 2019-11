Jan Mulder: 'Met een jaarsalaris van 20 miljoen euro gelooft zelfs brokkenpiloot Mourinho er nog in'

J osé Mourinho is niet benoemd tot trainer van de Spurs, zoals wij in alle Belgische kranten konden lezen, hij is trainer van Spurs geworden. Zonder lidwoord. Dé Spurs bestaan niet, maar het Nederlandse vakblad Voetbal International schrijft: ‘Het is al maanden crisis bij The Spurs en dat liep dinsdagavond uit op het ontslag van manager Mauricio Pochettino.’

Het cursieve is van VI. Mocht een Engelsman dat lezen, denkt hij dat het crisis is bij een band bestaande uit een drummer (70), een gitarist (76) en een zanger (78), samen The Spurs uit Noord-Londen, die in de sixties nog op een affiche hebben gestaan met de Dave Clark Five.

José Mourinho staat dichter bij The Spurs dan bij Spurs. Hij weet het alleen zelf niet. Begrijpelijk: net een contract bij voetbalclub Tottenham Hotspur getekend voor om en nabij de 20 miljoen euro per jaar. Zelfs een man die bij zijn vorige werkgever Manchester United er een potje van heeft gemaakt en onder druk van de verontwaardigde supporters de laan werd uitgestuurd, gelooft er nog in met zo’n salaris. Al in 2015 was het gedaan met de reputatie van Mourinho. Hij schoffeerde de vrouwelijke arts van zijn club Chelsea, Eva Carneiro, in het openbaar, nadat ze het veld was opgerend tijdens een ogenschijnlijk ernstige blessure van Eden Hazard. Mourinho kwam uit zijn stoel gevlogen en schold haar de huid vol: volgens de spelregels moest Hazard daardoor naar de kant, en dan laat je een gekwetste speler beter liggen. Mourinho wilde Eva Carneiro na die dag niet meer naast zich op de bank hebben. De arts verliet de club, Mourinho bleef aan - en werd later ontslagen wegens onkunde.

Carneiro sleepte hem voor de rechter. De aanklacht luidde ‘seksediscriminatie en seksuele intimidatie’. De manager zou haar ‘hoerendochter’ hebben genoemd, de advocaat van Mourinho hield het op ‘hoerenzoon’ en absoluut niet bedoeld voor de arts. In 2016 troffen beide partijen een schikking en Chelsea putte zich nogmaals uit in alle soorten van excuses aan het adres van Eva Carneiro.

Manchester United achtte al die dingen uitstekende redenen om Mourinho te contracteren. Het werd een aaneenschakeling van nederlagen en andere misères, onder dewelke de publiekelijke oorlog met sterspeler Pogba. Ontslag volgde, met uitbetaling van de gebruikelijke afkoopsom (22 miljoen euro). Dat hapje maakte Tottenham Hotspur zeer begerig, en de club legde stiekem de eerste contacten met de agent van de brokkenmaker. Vervelend struikelblok: Tottenham bereikte onder coach Pochettino de finale van de Champions League en dan maak je de fans niet blij met een andere coach. Even wachten nog.

De dag, hij kwam. Wat is er namelijk gaande? Een documentaire van Amazon over Spurs. Voor een duizelingwekkende prijs mag Amazon alles filmen: de kleedkamer, de besprekingen, de trainingen. De camera’s gaan mee in de bus en zijn erbij op interne feestjes, bestuursvergaderingen en diners met de architecten en aannemers van het nieuwe stadion. Allemaal erg interessant, maar er ontbrak nog één onontbeerlijk element: drama, echt drama, het ontslag van de geliefde Pochettino en de aanstelling van de rellenkoning, live bij Amazon.

José Mourinho is een ‘winnaar’ en niet meer op het sportieve vlak: Mourinho staat garant voor ophef en goede kijkcijfers. Als technicus is hij al lang voorbijgestreefd door Guardiola en Klopp, Rogers en Ten Hag, Tuchel en Clement, Nagelsmann en Slob (AZ Alkmaar). Hetgeen niet ter zake doet: Amazon en Tottenham zijn uit op aandacht. En Amazon besliste: ‘We gaan voor Mourinho.’

Die docu is nu al een kassucces. Alle sociale media en papieren tabloids liepen na de benoeming over van de jubeltonen: ‘Must-watch’, ‘Spurs’ Amazon Documentary Series is going to be next level’, ‘Spurs gaan Europa veroveren’. Na zijn eerste persconferentie telde ik op de site van The Daily Mail 24 artikelen over José Mourinho. Víérentwíntig.