'De leraar zegt dat porno niet het echte leven is, maar hoe het wél gaat, vertelt hij niet'

Deze week bij Humo: een gratis SOA, een Seksueel Onmisbaar Attribuut.

'Het is zo belangrijk om te ontdekken hoe seks fijn kan zijn. Maar ik vrees dat ze op school niet snel zullen zeggen: 'Masturbeer er maar op los''

De Vlaamse Scholierenkoepel (SVK) drong al jaren bij de overheid aan op seksuele vorming die ergens over gaat. Die heeft eindelijk het licht gezien en nieuwe eindtermen opgesteld voor de seksuele opvoeding: niet alleen de biologie en de gevaren moeten worden aangekaart, vanaf nu moet ook de seksuele beleving aan bod komen. ‘Dat is hoopgevend,’ zegt Wannes Magits van Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, ‘maar het is afwachten hoe de scholen dat zullen invullen.’ Leerkrachten vragen wel steeds vaker het lesmateriaal van Sensoa aan, dat jongeren ook leert hoe ze ‘goeie minnaars kunnen worden’, maar op de meeste scholen proberen ze zich er in de les seksuele opvoeding makkelijk vanaf te maken. Zo leren de jongeren niets over waar ze op dat moment mee bezig zijn.

‘De kinderen tegenwoordig weten alles al,’ zegt Julie. Iedereen kijkt naar porno. Als ik haar zeg dat de seks daarin toch niet is zoals in het echte leven, antwoordt ze: ‘Wie zegt dat?’ Ze maakt zich wel zorgen over wat ze heeft gezien: ‘Ik weet niet of ik dat kan. Ik ben bang dat ik een jongen niet blij kan maken.’

Camille (14) «Het is toch logisch dat we allemaal naar porno kijken? Dan zie je tenminste hoe het werkt. Daar wordt tijdens de les seksuele opvoeding niks over gezegd. Ik vind het ook jammer dat ze niet zeggen dat seks gezond is en doen alsof soa’s dodelijke ziektes zijn.»