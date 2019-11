Tom Lanoye: 'Als het gaat over de kunst van de afgelopen vijftig jaar, bestaat er geen grotere kudde nestbevuilers dan onze flaminganten'

Waar waren we gebleven? Hier: je bent jong en je hebt jezelf veroordeeld om op deze lap grond artiest te willen worden. Vergeet dan één ding nooit. Als een traiteur een receptie verzorgt voor onze bestuurlijke elites – en God weet dat ze talrijk zijn – dan zal die brave man nog tijdens dat feestje door alle notabelen worden geprezen en schoongelikt, ongeacht de hoogte van zijn factuur.

'Dat museum van de Vlaamse volksaard komt er. Maak je geen illusies. En we weten allebei waar het astronomische budget plots toch gevonden zal worden'

Als jij ooit van een overheidsinstelling de opdracht krijgt om een toneelstuk te schrijven, en je hebt het lef om daar ook een vergoeding voor te vragen, zul je door de helft van onze herkauwende en boerende excellenties worden weggezet als uitvreter, verkwister, viezentist, narcist, moraalridder en een pretentieuze blaas die dénkt dat hij een artiest is. Je zult dat te horen krijgen uit steeds weer dezelfde kringen. Ze zijn voor het leeuwendeel Vlaamskiljons. Dat is geen racial profiling, dat is een conclusie, gegrond op decennialange ervaring. Het aangekondigde cultuurbeleid van de nieuwe Vlaamse regering bewijst dat eens te meer.